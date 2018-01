O Ministério Público (MP) juntou os inquéritos dos vouchers e dos emails do Benfica num só processo, confirmou nesta quarta-feira à agência Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR). Questionada pela Lusa, fonte oficial confirmou que os inquéritos foram apensados, reiterando que as investigações se encontram em segredo de justiça.

Na sua edição de hoje, a revista Sábado deu conta da concentração dos casos num só processo, pela existência de “matéria e personagens coincidentes a ambas as investigações”.

Em Outubro de 2017, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) confirmou a investigação a um suspeito pelos crimes de corrupção passiva e activa, por parte da nona secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, no referido caso dos emails do Benfica.

Esta investigação levou, em 19 de Outubro último, a buscas nas instalações do Benfica, na sequência de denúncias do director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que acusou os “encarnados” de influenciarem o sector da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio electrónico de responsáveis daquele clube, nomeadamente de Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.

Entre outras situações, o responsável pela comunicação dos “dragões” revelou também a alegada partilha de mensagens de telemóvel do actual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, na altura em que presidiu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), entre o director de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da assembleia geral da LPFP Carlos Deus Pereira.

Já o caso dos vouchers decorre de declarações do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a 5 de Outubro de 2015, num programa televisivo da TVI, sobre ofertas do Benfica a equipas de arbitragem em todos os jogos, que poderiam atingir um valor global, por época, a rondar os 250 mil euros. Posteriormente, em 27 de Janeiro de 2017, no âmbito da justiça desportiva, a Comissão de Instrutores (CI) da LPFP decidiu arquivar este processo.

Mais uma vez de acordo com a revista Sábado, a Unidade Nacional contra a Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC) já entregou o relatório final da investigação ao caso dos vouchers ao MP.

