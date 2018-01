O River Plate garantiu esta quarta-feira junto do FC Porto o empréstimo do criativo colombiano Juan Quintero, até Dezembro de 2018, com opção de compra, embora o clube argentino não tenha divulgado os valores envolvidos neste acordo de cedência.

PUB

Terceiro reforço do River, Quintero declarou ao site do emblema argentino estar pronto para “jogar e triunfar”. “Tenho uma forte expectativa. Sei que é preciso provar em campo, mas é impossível não nos emocionarmos neste ambiente”, disse, garantindo que não hesitou um instante nesta escolha.

“É um clube mundialmente conhecido e não hesitei um minuto quando me contactaram. Quero conhecer os novos companheiros e estar em condições de competir rapidamente. Podem esperar entrega, luta e paixão", expressou o internacional colombiano, com vínculo ao FC Porto válido até 2021.

PUB

PUB