Foi como aconteceu no jogo do campeonato. Jogaram-se 90 e poucos minutos e ficou tudo a zeros. Mas só um podia seguir em frente. Foi o Sporting a qualificar-se em Braga para a final da Taça da Liga do próximo sábado, eliminando nos penáltis o FC Porto, depois de um 0-0 no tempo regulamentar. Será a terceira vez que os “leões” vão à final da competição, na qual irão reencontrar o Vitória de Setúbal, adversário com o qual perderam a final da primeira edição. Para os portistas, que estiveram mais vezes perto de marcar, ainda não será desta que se estreiam a ganhar a competição. Sérgio Conceição, por seu lado, volta a perder com o Sporting num desempate de penáltis (4-3) – foi o que aconteceu, quando era treinador do Sp. Braga, numa final da Taça de Portugal.

Já ninguém tem coragem para dizer que a Taça da Liga não interessa, especialmente se pode ser um palco para marcar uma posição, um momento de afirmação para o que resta da temporada, quase tão importante como ganhar a final do próximo sábado. Mais que qualquer outro, Jorge Jesus nunca iria desprezar uma competição que já ganhou por cinco vezes e lançou a sua primeira unidade, incluindo um Gelson Martins condicionado (como o decorrer do jogo viria a provar). Sérgio Conceição, ainda à procura do seu primeiro título como treinador, meteu menos carne no assador, abdicando de alguns habituais titulares (José Sá, Corona e Aboubakar) e dando a titularidade a Casillas, Sérgio Oliveira e Soares.

Positivo/Negativo Positivo Guarda-redes Não tiveram uma noite super-trabalhosa — ainda assim Patrício passou por mais apuros que Casillas —, mas ambos brilharam nos penáltis, cada um com duas defesas.

Positivo Fábio Coentrão Foram de cruzamentos seus que surgiram os melhores momentos atacantes do Sporting.

Positivo Óliver Torres Entrou de emergência para o lugar do lesionado Danilo e a equipa não estranhou a sua presença, canalizando o jogo portista sempre com grande critério. Negativo Brahimi Foi quase sempre bem anulado por Piccini e, com poucas excepções, teve pouca influência no ataque portista. E foi ele que falhou o penálti decisivo.

Tendo como referência o jogo do campeonato em Outubro passado, o Sporting apresentou-se mais bem preparado para a luta e o FC Porto pareceu mais encolhido. Os “leões” foram mesmo os primeiros a chegar à área adversária e pareceram ter alguma razão para protestar num lance que envolve Danilo Pereira e Bas Dost aos 5’ – o internacional português parece fazer falta sobre o holandês, mas o árbitro mandou seguir, sem recorrer ao VAR. Pouco depois, Danilo lesiona-se sozinho e sai de campo, dando o lugar a Óliver Torres, passando Herrera para o lugar mais recuado do meio-campo.

A primeira tentativa do FC Porto foi um remate sem grande nexo de Sérgio Oliveira (a primeira de várias tentativas sem sucesso) aos 15’ e, aos 17’, o Sporting criou verdadeiro perigo, num lance que começou com um cruzamento de Fábio Coentrão que foi parar a Bruno Fernandes. O remate parecia bem direccionado para se transformar no primeiro golo do jogo, mas Alex Telles fez o corte.

Com o decorrer do encontro, o FC Porto foi sendo mais igual a si próprio e, mesmo sem conseguir encontrar Brahimi (bem anulado por Piccini), começou a ganhar bolas no meio-campo e a lançar ataques rápidos. Num deles, aos 30’, Sérgio Oliveira não aproveitou a companhia no ataque e decidiu-se (mal) por um remate de longe. Aos 36’, Brahimi viu a desmarcação de Sérgio Oliveira, o médio deu o toque para a frente e Tiquinho Soares avançou para a baliza para fazer o golo. Toda a gente festejou, incluindo Sérgio Conceição, mas o VAR entrou em acção e deixou o marcador a zeros.

Antes do intervalo, o Sporting também sofreu a sua contrariedade. Gelson Martins saiu lesionado aos 43’ e Jesus escolheu Battaglia para o seu lugar, redistribuindo as posições - Bruno Fernandes mais à direita, Rúben Ribeiro mais ao centro e o argentino mais recuado. O Sporting ganhava algum músculo defensivo no meio-campo, mas perdia o seu maior produtor de desequilíbrios, numa altura em que já estava a chegar menos à área de Casillas.

A segunda parte começou como terminou a primeira, com mais FC Porto, que não estranhou a presença de Óliver. Desta vez foi o Sporting a parecer mais encolhido, mas a mostrar predicados defensivos. O jogo foi mais intenso, com mais faltas e os cartões amarelos foram aparecendo com maior frequência. Ao maior domínio portista, o Sporting respondeu com a sua melhor oportunidade de golo, aos 64’. Canto curto, bola para Coentrão e directa para a área, onde Sebastian Coates cabeceou ao poste. Casillas só mexeu a cabeça e ficou com a bola nas mãos.

No jogo de bancos, Conceição lançou Aboubakar e deixou o seu ataque mais completo, arriscando ainda com o estreante Waris para o último assalto, enquanto Jesus lançou, de uma vez, dois ecos de um passado recente, Bryan Ruiz e o regressado Fredy Montero. Mas foi o FC Porto a aproximar-se do golo por três vezes. Aos 74’, Aboubakar aproveitou um passe disparatado de Mathieu para alvejar a baliza – Patrício, adiantado, conseguiu o desvio. Aos 87’, foi o camaronês a fazer o cruzamento para o estreante Waris cabecear ao lado. Em cima dos 90, foi Marega a rematar ao lado, depois de um grande passe de Óliver.

Noventa e poucos minutos depois, estava tudo como tinha começado. E, como é regra na Taça da Liga, avançou-se para os penáltis. Sérgio Conceição “escondeu-se” no balneário, Jorge Jesus ficou sentado no banco. Nas duas primeiras séries, todos marcaram, Telles e Marcano pelos “dragões”, Dost e Bruno Fernandes pelos “leões”. Herrera, o capitão portista, permitiu a defesa de Patrício, e Mathieu deixou o Sporting mais perto, mas Waris empatou a 3-3 e Casillas defendeu o remate de Coates. Aboubakar e William trocaram falhanços e depois foi Brahimi a atirar ao poste. Para o pontapé decisivo, avançou Bryan Ruiz, que há não muito tempo estava afastado da equipa. Com toda a calma do mundo, o ex-proscrito bateu para o fundo da rede e deixou o Sporting na luta em todos os campos.

