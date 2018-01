Durante a Semana de Moda de Paris, que está a decorrer, a designer russa Ulyana Sergeenko mandou um cartão para a blogger de moda Miroslava Duma, onde escreveu "Para as minhas niggas em Paris". Trata-se de uma referência a uma música de Kanye West, "Ni**as in Paris". No entanto, a palavra é ofensiva para as pessoas de origem africana e, assim que a blogger partilhou o cartão no Instagram, as reacções foram acessas, incluindo a de Naomi Campbell, que não quis acreditar no que estava a ler.

PUB

Foto

A designer foi criticada por vários utilizadores da rede social, bem como pela supermodelo que identificou Sergeenko no Instagram, onde escreveu: “É bom que isto não seja verdade.”

PUB

Esta manhã, a designer pediu desculpa e justificou as palavras escritas. “O Kanye West é um dos meus músicos favoritos, e "Ni**as in Paris" é uma das minhas músicas preferidas, e sim, nós usamos a palavra às vezes, quando queremos acreditar que somos tão fixes quanto os rappers que a cantam. Peço desculpa a todas as pessoas que ofendi.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ulyana Sergeenko defendeu ainda a amiga, que é também responsável pelo Fashion Tech Lab, um movimento que alia a moda à tecnologia, acrescentando que a atitude da blogger foi inocente pois não percebeu as consequências de publicar o cartão nas redes sociais. Horas depois, Miroslava Duma publicou também um pedido de desculpas no Instagram, onde escreveu que estava muito arrependida e dedicada à inclusão e à diversidade. Apesar do pedido de desculpas, Nasiba Adilova, a fundadora da plataforma para mães The Tot, anunciou no Instagram que Duma deixara de ter lugar na administração da sua empresa.

PUB