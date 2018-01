Cinco pessoas que ficaram feridas na sequência do incêndio de dia 13 numa associação recreativa em Tondela e que estão internadas em Coimbra apresentam prognóstico reservado, disse esta terça-feira fonte hospitalar.

De acordo com esta fonte, encontram-se internados no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) cinco homens, um deles na segunda-feira foi transferido para Coimbra do Hospital S. Francisco Xavier.

Este doente e um outro estão internados na Unidade de Queimados e apresentam-se entubados, ventilados e com prognóstico reservado.

Nove pessoas morreram e mais de três dezenas ficaram feridas na sequência deste incidente em Vila Nova da Rainha, Tondela, distrito de Viseu.

Dos outros doentes internados em Coimbra, um está a evoluir favoravelmente na Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do CHUC, enquanto outros dois, que estão na Unidade de Queimados, também apresentam estabilidade e evolução clínica.

