No domingo, enterrada numa notícia sobre o possível envio de mais 1000 militares norte-americanos para o Afeganistão, chamou a atenção um pormenor inusitado: aparentemente, o Presidente dos EUA Donald Trump gosta de imitar o sotaque do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

PUB

A informação foi avançada pelo Washington Post, que cita fontes oficiais da Administração norte-americana. “Fontes oficiais disseram que o Presidente é conhecido por falar com um sotaque indiano e imitar o primeiro-ministro Narendra Modi, que na Sala Oval numa reunião no ano passado disse [a Trump] que ‘nenhum país deu tanto e recebeu tão pouco em troca’ como os EUA no Afeganistão”, escreve o jornal.

O diário referia esse encontro e a referida declaração de Modi a propósito de um dos argumentos recorrentemente utilizados por Trump — o de que os EUA estiveram a ser enganados pelos seus aliados no Afeganistão. Mas o que acabou por gerar controvérsia foi o pormenor da suposta imitação de Modi por parte do Presidente norte-americano, tal como foi notado pelo site Quartz.

PUB

Não são claras as circunstâncias em que a imitação terá sido feita, e se se tratou apenas de uma brincadeira. Porém, é mais um episódio numa longa série de incidentes e polémicas que têm levado os opositores de Trump a acusar o Presidente de racismo, como na sequência das declarações que este terá feito este mês, durante uma reunião com congressistas sobre a política de imigração, referindo-se a várias nações de maioria negra como "países de merda", e que foram condenadas um pouco por todo o mundo, incluindo pelas Nações Unidas.

PUB