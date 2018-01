O ex-presidente do governo regional da Catalunha afirmou esta terça-feira que o seu regresso a Barcelona seria positivo para a democracia espanhola, disse estar disposto a fazê-lo já, mas assinalou que pretendia voltar “sem correr riscos”.

Numa conferência de imprensa concedida em Copenhaga, na Dinamarca, esta terça-feira, para onde se deslocou no dia anterior proveniente de Bruxelas, Carles Puigdemont disse, de acordo com o jornal El País, que “se se respeitarem os resultados das eleições poderia voltar agora mesmo”. No entanto, não esclareceu quando o pretendia fazer, deixando mesmo claro que, a acontecer, teria de ser “sem correr riscos”.

“O meu regresso a Barcelona será não só uma boa notícia para os catalães que apoiam a nossa causa, como também para o povo espanhol e para a Espanha”, afirmou, lembrando que existe uma “larga maioria no parlamento” para voltar a nomeá-lo como presidente do governo da Catalunha.

Na segunda-feira, o dia em que Puigdemont saiu de Bruxelas para Copenhaga, o parlamento catalão nomeou-o como candidato para liderar o Executivo regional. A ida para a Dinamarca foi vista por diversos analistas como uma forma de Puigdemont provocar uma detenção. O juiz, no entanto, ao considerar que aquilo que Puigdemont estava a fazer era uma “provocação”, optou por recusar emitir a ordem detenção que lhe tinha sido pedida pelas autoridades espanholas.

