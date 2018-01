A Assembleia Constituinte venezuelana, integrada exclusivamente por aliados do Presidente Nicolás Maduro, aprovou um decreto que estabelece que as eleições presidenciais deverão ser realizadas até 30 de Abril. A decisão foi anunciada por Delcy Rodríguez, presidente do órgão legislativo.

O estabelecimento deste prazo foi aprovado por unanimidade pelos membros da Constituinte, explica o El País, cabendo agora ao Supremo Tribunal Eleitoral a convocação das eleições para uma data específica.

Maduro será candidato à reeleição, com a oposição a denunciar a estratégia do Presidente venezuelano para impedir vários adversários de irem a votos e, dessa maneira, apresentar-se sozinho nas próximas eleições. Além da denunciada manobra, muitas figuras da oposição estão detidas desde o recente período de manifestações anti-regime, algumas de carácter violento, que marcou o ano de 2017. Outras fugiram da Venezuela, encontrando-se neste momento no exílio, por temerem pela sua vida ou para escaparem a penas de prisão.

Uma dos primeiros opositores do chavismo a reagir a esta decisão da Assembleia Constituinte foi o antigo candidato presidencial Henrique Capriles. “Hoje, amanhã, no passado, a única grande verdade é que aborrece a este Governo e à sua cúpula a imensa maioria dos venezuelanos! Se o direito que tem o nosso povo for liberalizado eles vão-se embora! Unidade mais que nunca! Unidade para recuperar a democracia!”, escreveu no Twitter.

