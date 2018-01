O grupo parlamentar do BE quer envolver o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, na resposta para os problemas das ilhas da cidade que, segundo o Bloco, “estão vulneráveis à especulação imobiliária e turística que assola a cidade e que, possivelmente, levará a que os dez mil habitantes nestes aglomerados acabem por ser expulsos pela falta de protecção em que se encontram”.

Na terça-feira da semana passada, aquele grupo parlamentar apresentou na comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação um requerimento no qual propõe que Moreira seja convidado para participar numa audição na Assembleia da República que deverá realizar-se no início de Fevereiro. Esta audição contará com a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e representantes dos moradores das ilhas.

Dias depois, o Bloco fez chegar à mesma comissão um projecto de resolução, denominado “Pela manutenção das ilhas do Porto como resposta habitacional e com taxas de esforço reduzido”, e que nesta terça-feira foi distribuído pelos deputados aos moradores da ilha da Avenida Fernão de Magalhães, junto ao Campo 24 de Agosto, no final de uma visita ao local.

Constituída por 31 habitações, muitas delas sem condições de salubridade e com rendas consideradas “excessivas” para o tipo de habitação, a ilha tem inquilinos há mais de 60 anos que se queixam das condições em que vivem. Os espaços são exíguos e muitas destas casas não têm casa de banho nem água quente, outras ainda se encontram devolutas à espera de serem reabilitadas para alojamento local.

“Estas habitações raramente excedem os 16m2 (...) e, para além disso, persistem problemas de insalubridade relacionados com a carência económica dos agregados familiares que albergam”, escreve o Bloco no projecto de resolução. Nota, por outro lado, que “muitas habitações, que continuam a não ter saneamento ou água canalizada, são, na sua generalidade, edificações privadas e carecem de enquadramento legal e técnico para corresponderem às normas de salubridade, assim como para poderem ser uma das respostas aos problemas habitacionais no Porto”.

Segundo a deputada Maria Manuel Rola, “a pressão imobiliária e a falta de reabilitação a que estas habitações tão sujeitas, assim como a sua falta de enquadramento legal a nível urbanístico, terão de ser equacionadas na inclusão desta tipologia como resposta habitacional”.

Para a deputada do Bloco, “a dimensão dos problemas da habitação no Porto e a sua vertiginosa evolução não dispensa a intervenção da câmara, que tem estado, como demonstra a evolução dos números e o ataque imobiliário às ‘ilhas’, muito longe do que seria necessário numa cidade com a pressão turística e as carências sociais como é o caso do Porto”.

Na expectativa que Rui Moreira aceite o convite que a comissão do Ambiente, Poder Local e Habitação lhe há-de endereçar, a deputada do BE diz que “uma resposta adequada a estas questões essenciais deve envolver as administrações central e local, em articulação”.

