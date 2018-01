O Senado norte-americano confirmou a nomeação de Jerome Powell como novo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Com 85 votos a favor e 12 contra, a escolha do Presidente norte-americano, Donald Trump, irá suceder a Janet Yeller a partir do dia 3 de Fevereiro.

Trump anunciou a não recondução de Yeller – quebrando assim uma tradição que se estendeu aos últimos três presidentes da Fed, que cumpriram pelo menos um segundo mandato – e a escolha de Powell em Novembro do ano passado.

Jerome Powell foi membro do conselho de governadores da Fed nos últimos cinco anos, demonstrando durante esse período estar, ao nível da política monetária, em sintonia com a sua antecessora.

