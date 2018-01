As condições da concessão de crédito no quarto trimestre de 2017 na zona euro foram suavizadas para o crédito à habitação, mas mantiveram-se para os créditos às empresas e ao consumo, considerou nesta terça-feira o Banco Central Europeu (BCE).

O BCE, que fez este inquérito entre 1 de Dezembro de 2017 e 2 de Janeiro de 2018 a 143 bancos da zona euro, incluindo cinco portugueses, explica que o ritmo da suavização das condições dos empréstimos à habitação se intensificou.

Em relação aos créditos às empresas e ao consumo, o BCE refere que as condições se mantiveram.

"A pressão da concorrência e a percepção do risco dos bancos facilitaram as condições da concessão de crédito", segundo o BCE, que indica que, contudo, a tolerância ao risco dos bancos, os custos de financiamento e as restrições nos balanços tiveram um efeito neutro.

Mesmo assim, reduziram-se as margens dos créditos às empresas, dos empréstimos à habitação e dos créditos ao consumo, apesar de nestes últimos terem aumentado no caso dos que apresentavam mais riscos.

Os bancos esperam no primeiro trimestre de 2018 suavizar mais as condições nos três segmentos (empréstimos às empresas, à habitação e ao consumo).

A procura de crédito aumentou no quarto trimestre do ano passado em todas as categorias de empréstimos bancários, indica ainda o BCE.

"A procura líquida de empréstimos à habitação continuou a ser impulsionada principalmente pelas baixas taxas de juro e as perspectivas favoráveis para o mercado da habitação, bem como pela confiança do consumidor", adianta o BCE.

Os bancos fortaleceram mais as suas posições de capital no segundo semestre de 2017 para cumprir as exigências regulatórias e de supervisão, que não tiveram um impacto geral nas condições de crédito, mas dificultaram um pouco as condições dos créditos ao consumo e às famílias.

Maior procura em Portugal

Do inquérito realizado aos bancos portugueses fica evidente que “os critérios de concessão de crédito a empresas e a particulares permaneceram, em termos globais, estáveis nos últimos três meses de 2017, por comparação com o trimestre anterior”. Relativamente à procura, a maioria das instituições participantes não assinalou alterações de relevo na procura de crédito por parte das empresas no quarto trimestre de 2017. No segmento dos particulares, as instituições reportaram um ligeiro aumento da procura de crédito no último trimestre do ano, para aquisição de habitação ou para consumo e outros fins.

Para o primeiro trimestre de 2018, a generalidade das instituições participantes não antecipa alterações nos respectivos critérios de aprovação de crédito concedido a empresas e a particulares. Em relação à procura de novos empréstimos, a maioria dos bancos não antecipa alterações significativas na procura de empréstimos por parte das empresas, enquanto, no caso dos particulares, quatro instituições participantes antecipam um ligeiro aumento da procura de empréstimos em ambos os segmentos de crédito.

O BCE leva a cabo este inquérito cada três meses para avaliar a situação do mercado creditício.

