Na véspera de se conhecerem os nomeados para os Óscares, os prémios da Academia norte-americana para os melhores filmes do ano, ficaram a conhecer-se os nomeados para os chamados Razzies, atribuídos aos piores do ano. A Múmia, As Cinquenta Sombras Mais Negras, Transformers: O Último Cavaleiro, Baywatch: Marés Vivas e Emoji: O Filme são os títulos que estão na corrida para o pior filme do ano.

A Múmia tem um total de sete nomeações. Todos os seus protagonistas estão na lista: Tom Cruise está nomeado para pior actor, e Russel Crowe e Sofia Boutella para pior actores secundários.

No entanto, o filme com mais nomeações é Transformers: O Último Cavaleiro — nove, no total. O protagonista, Mark Wahlberg, comete a proeza de estar duas vezes nomeado na categoria de pior actor principal, visto que o seu papel em Pai Há Só Um… Ou Dois também lhe valeu uma indicação. Além de Whalberg, os conceituados actores Anthony Hopkins e Javier Bardem contam também com duas nomeações para pior actor secundário.

No ano passado o filme mais premiado nos Razzies foi Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça, mas o galardão para pior do ano foi para Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party.

Os Razzies têm lugar no dia 3 de Março, véspera da cerimónia de entrega dos Óscares. Abaixo, a lista de nomeados nas principais categorias.

Pior Filme

Baywatch: Marés Vivas

Emoji: O Filme

As Cinquenta Sombras Mais Negras

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

Pior Actriz

Katherine Heigl (Unforgettable)

Jennifer Lawrence (Mãe!)

Dakota Johnson (As Cinquenta Sombras Mais Negras)

Tyler Perry (Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween)

Emma Watson (O Círculo)

Pior actor

Tom Cruise (A Múmia)

Johnny Depp (Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias)

Jamie Dornan (As Cinquenta Sombras Mais Negras)

Zac Efron (Baywatch: Marés Vivas)

Mark Wahlberg (Transformers: O Último Cavaleiro e Pai Há Só Um… Ou Dois)

Pior actor secundário

Javier Bardem (Mãe! e Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias)

Russel Crowe (A Múmia)

Josh Duhamel (Transformers: O Último Cavaleiro)

Mel Gibson (Pai Há Só Um… Ou Dois)

Anthony Hopkins (Collide – A Alta Velocidade e Transformers: O Último Cavaleiro)

Pior actriz secundária

Kim Basinger (As Cinquenta Sombras Mais Negras)

Sofia Boutella (A Múmia)

Laura Haddock (Transformers: O Último Cavaleiro)

Susan Sarandon (Mães à Solta 2)

Goldie Hawn (Olha Que Duas)

Pior realizador

Michael Bay (Transformers: O Último Cavaleiro)

Darren Aronofsky (Mãe!)

James Foley (As Cinquenta Sombras Mais Negras)

Alex Kurtzman (A Múmia)

Anthony Leonidis (Emoji: O Filme)

