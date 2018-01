África, Brasil, Portugal, que importa? Os espectáculos que agora se anunciam no B.Leza, casa de música africana por excelência, atravessam fronteiras e prometem algumas noites “quentes” neste final de Janeiro, com continuação no início de Fevereiro. A primeira é já esta quarta-feira, dia 24, e em trio: a cantora Susana Travassos, João Barradas (acordeão) e Augusto Baschera (guitarra).

Nascida no Algarve, em Vila Real de Santo António, em 1982, Susana Travassos tem feito uma mais que satisfatória carreira internacional. Depois de gravar Oi Elis, com músicas do repertório de Elis Regina (em 2008), criou e reforçou laços musicais e afectivos com o Brasil e a América Latina, gravando no Brasil o seu segundo disco, Tejo Tietê (inédito em Portugal), e um DVD só com canções da compositora brasileira Ana Terra, que escolheu Susana para essa homenagem. O espectáculo, que deu origem ao DVD, vai ser exibido no dia 17 de Fevereiro no Canal Brasil.

“Muito entusiasmada”

Neste momento, com três trabalhos entre mãos (um gravado no Brasil, outro em Lisboa e outro em Buenos Aires, com lançamento previsto na Argentina para Agosto ou Setembro próximos), Susana aceitou um convite do B.Leza para ali fazer uma residência artística durante o mês de Janeiro. “Decidi começar o ano assim”, diz Susana ao PÚBLICO. “A minha ideia era fazer coisas diferentes, e mostrar aqui um pouco as coisas que eu tenho feito fora de Portugal. Como o Jean Charnaux, o guitarrista com quem eu gravei um CD, estava aqui, fiz as primeiras duas quartas-feiras com ele. Para esta, estou muito entusiasmada, ensaiei com o Augusto Baschera e com o João Barradas e acho que vai ficar muito bom, fiz uma passagem por todos os repertórios: o DVD da Ana Terra, coisas do CD novo que gravei em Buenos Aires e coisas de outros concertos.” Em “fase de finalizar projectos e preparar os lançamentos”, Susana Travassos participa também no Festival da Canção 2018, onde interpretará Mensageira, com letra e música de Aline Frazão.

O anunciado concerto de Susana no B.Leza, em trio, realiza-se esta quarta-feira, 24 de Janeiro, às 22h30. No dia 31 haverá novo concerto, a fechar a residência artística, esse com guitarra e piano. Noutros espaços, e para os interessados, os dois músicos que tocam esta quarta-feira com Susana Travassos também apresentarão por estes dias projectos próprios. João Barradas estará dia 2 de Fevereiro no Pequeno Auditório da Culturgest (às 21h30) com o seu projecto Home, um sexteto onde o jazz se mistura a sonoridades rock, pop, clássica ou até da música tradicional portuguesa. E Augusto Baschera apresenta-se dia 7 de Fevereiro na Casa da América Latina, em Lisboa (também às 21h30), com o seu quarteto, do qual também faz parte João Barradas, no acordeão.

Conversas de cordas

Voltando ao B.Leza, logo no dia a seguir ao do concerto de Susana Travassos inicia-se um ciclo em “homenagem aos instrumentos de cordas.” Começa dia 25 (às 22h) com um encontro raro: Bau, multi-instrumentista cabo-verdiano e exímio tocador de cavaquinho e violino, convidou Rui Veloso para um concerto. Entre mornas, coladeiras, rock e blues, haverá muito para “conversar.”

O concerto seguinte deste ciclo cabe ao também multi-instrumentista Júlio Pereira e virtuoso do cavaquinho, conhecedor e tocador de inúmeros cordofones (o seu disco Praça do Comércio foi premiado pela SPA), que por sua vez convidou um músico cabo-verdiano para a segunda “conversa” de cordas: Jon Luz, na viola. Natural de Santo Antão, já acompanhou Cesária Évora, Ana Moura, António Zambujo, Sara Tavares ou Roberta Sá. Será dia 8 de Fevereiro, às 22h.

