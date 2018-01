A marca de beleza norte-americana Hard Candy, disponível exclusivamente no Walmart, tentou registar uma marca com o hashtag #MeToo, em Outubro passado. Mas, a tentativa de registo desta etiqueta que venderia cosméticos e perfumes foi descoberta pela TMZ, na semana passada.

O movimento #MeToo, que foi criado pela activista Tarana Burke em 2006, tornou-se viral em 2017, na sequência do escândalo de assédio e agressões sexuais em Hollywood.

Jerome Falic, CEO do Falic Fashion Group, ao qual a Hard Candy pertence, contou à Refinery29 que pretendia doar os lucros a uma instituição que apoiasse o movimento. No entanto, depois de ter gerado alguma polémica, a marca voltou atrás e declarou: “Como uma marca dedicada às mulheres desde a sua criação, a Hard Candy tem e continuará a apoiar os direitos das mulheres. A Hard Candy sempre apoiou silenciosa e orgulhosamente uma organização sem fins lucrativos que contribui directamente para muitas causas relacionadas com o sexo feminino. Quando o pedido de marca registada para #MeToo foi arquivado, um dos nossos objectivos era trazer uma maior consciencialização para este movimento. Planeamos doar 100% dos lucros decorrentes desta marca. Com base em várias reacções públicas, abandonamos o pedido. Vamos continuar a apoiar este movimento e outras causas que respeitem a dignidade das mulheres e de todas as pessoas.”

