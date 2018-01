Um operário de 45 anos morreu esta segunda-feira na Amorim & Irmãos, no concelho de Santa Maria da Feira, após sofrer uma queda de oito metros quando reparava o telhado dessa unidade corticeira, informaram os bombeiros.

Segundo revelou à Lusa Serafim Almeida, subchefe dos Bombeiros Voluntários de Lourosa, o homem "estava a substituir placas na cobertura" de um dos espaços dessa unidade de Santa Maria de Lamas, no que se desequilibrou e caiu, sofrendo "uma queda de cerca de oito metros de altura".

"Fomos chamados ao local às 14h15 e o óbito foi registado às 14h40, ainda na fábrica", afirmou Serafim Almeida. "Entretanto, também foi solicitado o serviço dos psicólogos do INEM, porque os colegas do operário que morreu ficaram um bocado abalados com a situação", explicou.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Grupo Amorim declarou que o operário falecido estava ao serviço de uma empresa externa, mas ainda não sabia identificar a firma em causa.

O tenente Gonçalo Ribeiro, do comando de Aveiro da GNR, informou, contudo, que a empresa em causa era a Remate Previsto, Unipessoal Lda., de Vila das Aves, em Santo Tirso — sendo que não foi possível contactá-la.

Segundo a mesma fonte o operário era de Gondomar, tinha três filhos e fazia anos esta segunda-feira.

