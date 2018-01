Dois homens ficaram nesta segunda-feira feridos em Carregal do Sal, distrito de Viseu, um deles baleado numa perna, na sequência de uma troca de agressões, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"Um dos feridos é um militar da GNR, mas não estava em serviço, nem a arma era uma arma de serviço", disse a mesma fonte, precisando que o incidente está agora sob investigação da Polícia Judiciária.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Viseu, mas não correm perigo de vida. A situação ocorreu às 15h40 em Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal, e no local estiveram militares da GNR e elementos do INEM.

"Houve agressões entre os dois e um disparo de uma arma de defesa pessoal", disse a mesma fonte.

