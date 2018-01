O Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi atribuído a 165.927 beneficiários em Dezembro de 2017, menos oito face ao mês anterior, segundo dados do Instituto da Segurança Social (ISS) divulgados esta segunda-feira.

PUB

Comparativamente com Dezembro de 2016, observou-se um acréscimo de 5886 idosos (mais 3,7%), indicam as estatísticas do ISS publicadas no seu site.

Os dados indicam ainda que as mulheres continuam a representar o maior número de beneficiários (70%).

PUB

A maior parte dos beneficiários desta prestação social está concentrada nos distritos do Porto (27.411), Lisboa (24.597) e Braga (12.263).

Analisando as pensões de velhice, os dados indicam um aumento em Dezembro de 2017, quando foram processadas 2.038.573 prestações, mais 1059 relativamente ao mês anterior.

Face a Dezembro de 2016, registou-se um aumento de 0,2%, ou seja, foram atribuídas mais 4302 pensões de velhice, refere a síntese estatística do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A maior parte das pensões (53%) foi atribuída a mulheres (1.080.131 pensões) e restantes 47% (958.442 pensões) a homens.

Em Dezembro de 2017, o número de pensões de sobrevivência foi de 715.121, mais 910 pensões relativamente ao mês anterior e menos 2167 pensões face ao mês homólogo.

A maioria das pensões de sobrevivência é atribuída a mulheres, que representam 81,6% do total.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A concessão de pensões de invalidez, em Dezembro de 2017, diminuiu 0,4% quando comparada com Novembro de 2017, num total de 230.324 pensões.

Tendo em conta Dezembro do ano anterior, foram processadas menos 9633 pensões de invalidez, representando uma redução de 4,0%, refere o GEP na síntese estatística que acompanha os dados da Segurança Social.

No total de pensões de invalidez, foram pagas 122.166 pensões ao sexo masculino (53,0%) e 108.158 pensões ao sexo feminino (47,0%).

PUB