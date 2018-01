A Ordem dos Arquitectos entregou no Parlamento um parecer do jurista Diogo Freitas do Amaral, que vai contra propostas apresentadas no Parlamento, de alteração da lei actual, que permitem a engenheiros civis elaborarem projectos de arquitectura.

O parecer foi pedido pela Ordem dos Arquitectos, através das secções regionais do Norte e do Sul, e diz respeito ao processo de alteração da Lei nº 31/2009 de 3 de Julho, na forma de três projectos de lei que se encontram em discussão na Comissão Parlamentar de Economia Inovação e Obras Públicas, na Assembleia da República.

PUB

De acordo com o parecer, entregue pela Ordem dos Arquitectos na última semana, o processo "pretende criar uma situação, sem precedentes, de equiparação plena entre arquitectos e engenheiros civis (...) num contexto fáctico de abundância de oferta qualificada e num contexto jurídico de organização de ambas as profissões em ordens".

PUB

Co-assinado pelo professor Luís Fábrica, o documento, de 35 páginas, refere que "a organização da arquitectura em ordem profissional é incompatível com a inexistência de actos próprios da profissão, decorrente de tais actos poderem caber a outros profissionais com outras profissões".

"Faz parte da essência da organização de uma profissão em ordem a existência de um saber técnico-científico, assim como haver uma só ordem para todos os profissionais e não haver profissionais fora da respectiva ordem", sustenta.

O parecer aponta ainda que "é de todo incompreensível que a lei exija como condições de inscrição na Ordem dos Arquitectos a licenciatura e o estágio profissional e, ao mesmo tempo, venha admitir, por força da reforma projectada, que a profissão, no seu núcleo caracterizador, seja exercida por quem não disponha desse grau e da correspondente formação académica e profissional".

Diogo Freitas do Amaral e Luís Fábrica defendem ainda que "sendo inviável em face da lei a inscrição na Ordem dos Arquitectos dos detentores de licenciaturas e engenharia civil sem a licenciatura em arquitectura, a aprovação do Projecto de Lei nº 495/XIII/1.º conduziria a que os licenciados em engenharia civil autores de projectos de arquitectura não estivessem inscritos em qualquer ordem ou, então, estivessem inscritos na Ordem dos Engenheiros".

O que, de acordo com os juristas, "acarretaria diversas consequências insustentáveis, designadamente o esvaziamento da Ordem dos Arquitectos e o extravasar das atribuições da Ordem dos Engenheiros".

Considerando que a aprovação deste processo no Parlamento "acarretaria ainda sucessivas violações do princípio da igualdade, quer no relacionamento entre arquitectos e engenheiros, quer no relacionamento entre as diversas categorias de engenheiros", o documento conclui que "carece de qualquer consistência o argumento que pretende justificar a modificação projectada na tutela dos (inexistentes) direitos adquiridos ou das (já acauteladas) expectativas legítimas dos engenheiros civis abrangidos".

Também António Costa havia dito, em Novembro, que só arquitectos deviam assinar projectos de arquitectura. "Fico sempre arrepiado quando ouço que se quer alterar novamente a legislação", disse António Costa sobre o diploma já aprovado, na generalidade.

Contactada pela agência Lusa, a presidente da Secção Norte da Ordem dos Arquitectos, Cláudia Costa Santos, disse esperar que este parecer jurídico legitime a posição daqueles profissionais e faça os deputados "perceberem as consequências da aprovação de tal projecto, para a profissão e para a sociedade, e os leve a alterarem o seu pensamento".

Os três projectos de lei do PSD e do PAN, que visam permitir o alargamento da elaboração de projectos de arquitectura a engenheiros civis foram aprovados, na generalidade, no Parlamento, em Julho do ano passado.

Em causa está a transposição de uma directiva comunitária que reconhece competências para o exercício da arquitectura, a cursos de engenheiro civil feitos até 1988.

Em Dezembro, os deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas receberam, em audições, entidades ligadas ao processo, nomeadamente a Ordem dos Arquitectos, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Ordem dos Engenheiros e a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitectura e Engenharia.

Depois de aprovados na generalidade, os três projectos de lei - um do PSD e dois do PAN - baixaram à comissão, com o objectivo de alterar justamente a lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, segundo a qual os projectos de arquitectura apenas podem ser "elaborados por arquitectos com inscrição na Ordem".

O projecto de lei do PSD altera este regime, alegando estar em contradição com a legislação europeia sobre os requisitos de qualificação profissional, que permitam requerer certificados e títulos de acesso às actividades no domínio da arquitectura, no espaço da União Europeia.

Por seu turno, contactado em Dezembro pela Lusa, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, mostrou-se convicto de que os projectos de lei "serão aprovados na especialidade, tal como foram na generalidade".

"O contrário seria impensável, porque o conteúdo foi aprovado. Só falta definir exactamente a redacção", observou, sobre uma questão que diz abranger "apenas cerca de 200 profissionais que se formaram até 1988".

De acordo com Carlos Mineiro Aires, "ir contra a directiva europeia impede que estes engenheiros possam exercer em Portugal e lá fora".

Em Novembro, durante uma visita à Casa da Arquitectura, em Matosinhos, o primeiro-ministro, António Costa, classificou como "essencial" preservar a "competência única" que a lei actualmente circunscreve aos arquitectos para assinar projectos de arquitectura, afirmando-se "arrepiado" quando lhe falam em alterações legislativas nesta matéria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Fico sempre arrepiado quando ouço que se quer alterar novamente a legislação para retroceder relativamente a um dos maiores ganhos civilizacionais que o país teve nos últimos anos e que foi

A Ordem dos Arquitectos tem vindo a contestar desde sempre a alteração da Lei n.º 31/2009, sustentando que, a ser concretizada, será um grande retrocesso para a profissão.

PUB