O Manchester United oficializou nesta segunda-feira a contratação do chileno Alexis Sánchez, que representou até aqui o Arsenal, num negócio que levará o arménio Henrikh Mkhitaryan para Londres.

O chileno terminava o seu contrato com a equipa londrina no final desta época, e nos últimos dias tinha já sido avançada a hipótese de se juntar à equipa treinada por José Mourinho. De acordo com o que foi também noticiado, o Manchester City mostrou-se também interessado na contratação de Sánchez mas acabou por desistir do negócio.

“Estou radiante por me juntar ao maior clube do mundo”, disse o jogador num comunicado divulgado pelo United. Na mesma nota, Mourinho diz que Alexis “é um dos melhores avançados do mundo”.

O United partilhou também um vídeo no Facebook para anunciar a sua mais recente contratação.

