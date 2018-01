Ainda não há uma decisão final sobre se o próximo Mundial de futebol vai ter videoárbitro, mas o International Football Association Board (IFAB) está satisfeito com as experiências já efectuadas em diversos países, incluindo na I Liga portuguesa, falando de um acerto de 98,9% de decisões nos lances avaliados, de acordo com as conclusões apresentadas após uma reunião de trabalho do organismo que decorreu em Zurique.

“O International Board está convicto de que as experiências têm sido exaustivas e os resultados em mais de 800 jogos com VAR têm sido positivas e encorajadoras”, lê-se no comunicado do organismo, que remete a decisão final para 2 de Março, em nova reunião do IFAB.

Ainda sem a certeza de contar com o VAR no Rússia 2018, a FIFA já dá a decisão como favorável e já está, inclusive, à procura de patrocinadores para os momentos em que se recorrer ao VAR durante os jogos do Mundial. “Estamos a falar com várias empresas de tecnologia que estão muito interessadas no que nós estamos a fazer”, revelou Philippe Le Floch, director comercial da FIFA, citado pela agência Associated Press.

