O internacional belga Kevin de Bruyne renovou o seu contrato com o Manchester City até Junho de 2023, anunciou nesta segunda-feira o clube líder da liga inglesa de futebol.

PUB

De Bruyne, de 26 anos, é o último grande nome da equipa orientada pelo espanhol Pep Guardiola a renovar o seu contrato, depois de David Silva, Nicolas Otamendi e Fernandinho.

"Estou muito feliz por ter rubricado um novo contrato. Como disse sempre, a minha intenção foi sempre continuar no City, onde me sinto como em casa desde o primeiro dia", disse o médio belga, em declarações na página do clube.

PUB

O jogador referiu-se ainda à forma como está a decorrer a época: "Não só estamos ganhando, como estamos jogando um grande futebol. É um prazer fazer parte de tudo isto e estou ansioso por tudo o que podemos conseguir nos próximos anos."

PUB