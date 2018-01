A bola ultrapassou a linha de golo? O lance polémico do primeiro golo do Rio Ave na vitória sobre o Boavista é alvo de análise no Jogo Limpo.

Na 19ª jornada da I Liga, não faltaram lances de dúvida nas áreas, principalmente nos jogos dos três primeiros classificados. O comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, analisa cada um destes lances duvidosos no 19.º episódio do Jogo Limpo.

