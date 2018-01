Steven Soderbergh continua a ser uma caixinha de surpresas. O autor de Erin Brockovich, Ocean’s Eleven ou Traffic tinha abandonado o cinema depois de ter tido de ir à HBO para fazer Por Detrás do Candelabro, mas voltou ao grande ecrã no Verão passado com Sorte à Logan. E no mesmo momento em que a sua experiência de “policial interactivo” Mosaic tem estreia mundial (em Portugal através do canal pago TVSéries), acaba de anunciar a estreia mundial no festival de Berlim do seu novo filme, Unsane. Fiel às suas vontades de experimentação, Soderbergh rodou aquela que é a sua primeira experiência no cinema de terror com um iPhone – é a história de uma mulher internada involuntariamente num manicómio, interpretada por Claire Foy (a rainha Isabel II de The Crown) e Juno Temple.

Unsane vem juntar-se ao mais recente lote de títulos anunciados para a selecção da Berlinale, na qual o realizador tem sido presença recorrente (mais recentemente em 2013 com o seu último filme “para cinema” antes de Por Detrás do Candelabro, Efeitos Secundários). Passará fora de competição, a par de 7 Days in Entebbe, thriller onde o brasileiro José Padilha (Tropa de Elite) regressa a um acontecimento da História recente, o desvio de um avião francês para Entebbe por quatro terroristas, em 1976, a fim de forçar Israel a libertar presos palestinianos. Na corrida para o Urso de Ouro, de destacar a entrada de Season of the Devil, o mais recente título do prolífero autor filipino Lav Diaz, vencedor do Leopardo de Ouro em Locarno em 2014 com From What Is Before, do Prémio Alfred Bauer de Berlim em 2016 com A Lullaby to the Sorrowful Mystery e do Leão de Ouro de Veneza em 2015 com The Woman who Left. A Berlinale decorre de 15 a 25 de Fevereiro.

