O novo equipamento para os atletas olímpicos e paralímpicos da equipa dos EUA foram desenhados por Ralph Lauren e incorpora uma tecnologia de aquecimento que permitirá aos desportistas manterem-se quentes durante os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeogChang, na Coreia do Sul.

O Usa Today espreitou, nesta segunda-feira, o equipamento com as cores patrióticas – vermelho, azul e branco – com o qual os atletas desfilarão durante a cerimónia de abertura que se realizará a 9 de Fevereiro. Assim, revela que as parkas têm um botão ligado a uma bateria que, quando pressionado, liberta calor de uma forma instantânea e duradoura. "Este é o casaco mais avançado, a nível tecnológico, que alguma vez foi produzido", diz David Lauren, filho do designer e director de inovação da Ralph Lauren Corp.

David Lauren, que também é responsável pela colaboração da empresa em vários eventos desportivos internacionais, acrescentou que, apesar de antes já terem sido criados cobertores que libertam calor, esses funcionam através de fios. Neste caso, a marca usou um tecido com tinta que aquece.

Estas tintas, que são impressas sob a forma de uma bandeira americana em carbono e prata, estão ligadas ao interior dos casacos, são flexíveis e podem alongar-se. Os atletas podem ajustar a temperatura através de uma aplicação no telemóvel. O calor pode durar entre cinco a 11 horas.

