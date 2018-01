O designer francês Hedi Slimane foi nomeado director de criação artística e de imagem da Céline e vai começar a trabalhar com esta marca de luxo a partir de 1 de Fevereiro. Fundada em 1945 por Céline Vipiana, a marca francesa dirigida por Séverine Merle, faz parte do grupo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), desde 1996.

PUB

O designer de 49 anos, que no início dos anos 2000 foi director criativo na Dior Homme, que também pertence ao consórcio LVMH, sucede assim à britânica Phoebe Philo, que foi directora artística da Céline desde 2008.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Bernard Arnault, director executivo da LVMH, Hedi vai focar a sua criatividade na moda feminina e masculina, mas também em artigos de couro, acessórios e perfumes. Até agora a marca de luxo não tinha linha masculina.

“Ele é um dos criadores mais talentosos da actualidade. Aprecio-o e admiro-o desde que trabalhei com ele na Dior. A sua chegada à Céline reforça as grandes ambições que o grupo LVMH tem para esta casa”, afirmou Bernard Aurnault, em comunicado, acrescentando que está certo de que Hedi fará da Céline uma das casas francesas “mais emblemáticas ao contribuir com a sua visão do mundo e com o seu virtuosismo estético único”.

Entre 2012 e 2016, Hedi Slimane foi responsável artístico na Yves Saint-Laurent, todavia suspendeu a sua carreira durante cerca de dois anos. “Estou muito satisfeito por voltar ao universo da moda e dos ateliers de costura”, declarou, em comunicado, Hedi Slimane.

PUB