O Facebook vai abrir três centros de formação digital em Espanha, Polónia e Itália, onde pretende desenvolver as competências digitais de um milhão de pessoas ao longo dos próximos dois anos. A informação foi veiculada esta noite pela agência Reuters, que acrescenta que a empresa norte-americana também vai investir dez milhões de euros num centro de desenvolvimento de inteligência artificial em França.

“As pessoas temem que a revolução digital esteja a deixar gente para trás, e nós queremos ter a certeza que investimos em competências digitais para dar às pessoas aquilo que elas necessitam para participar na economia digital”, disse à Reuters Sheryl Sandberg, directora de operações do Facebook.

Para além do desenvolvimento de competências digitais, o Facebook quer ensinar princípios de literacia mediática e de segurança informática. Grupos com acesso limitado às tecnologias, idosos, jovens e refugiados serão o público-alvo da iniciativa, que não é inédita e já foi lançada anteriormente no Brasil e na Nigéria.

A rede social quer ainda dar acções de formação presencial a 100 mil gestores de pequenas e médias empresas e formação online a outros 250 mil até 2020.

