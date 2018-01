No último sábado à noite, um rapaz de 21 anos estava a fazer um graffiti quando caiu do telhado do edifício do Metropolitano de Lisboa, na estação de Sete Rios, em Lisboa. Não sobreviveu, confirmou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Tudo aconteceu por volta das 21h. O rapaz estava a fazer um graffiti na clarabóia de um edifício do Metropolitano de Lisboa. De repente, perdeu o equilíbrio. Sofreu então uma queda de seis a sete metros de altura.

Um amigo, que estava com ele, ligou para o número de emergência. Uma equipa do Instituto de Emergência Médica acorreu ao local, só que já nada havia a fazer. Limitou-se a declarar o óbito.

Não é a primeira vez que há acidentes mortais associados ao graffiti. O caso mais grave remonta a 2015 e ocorreu no apeadeiro de Águas Santas-Palmilheira, na Maia, da linha que faz a ligação entre a estação de S. Bento, no Porto, e as estações de Braga e Guimarães.

Numa noite de Dezembro de 2015, três jovens estavam a praticar “backjump”, isto é, a fazer movimentos muito rápidos para pintar carruagens aproveitando a curta paragem do comboio para deixar ou recolher passageiros. Foram atingidos por um comboio que seguia, a alta velocidade, em sentido contrário. Num instante, morreram. Era um jovem português, de 18 anos, de Matosinhos, conhecido como Nord. E dois jovens espanhóis, de 18 e 20 anos, que estavam de passagem por Portugal.

Já antes disso, em Setembro de 2003, tinha havido um acidente que resultara numa morte. Um graffiter conhecido como Vneno morreu electrocutado na linha do Metro de Lisboa, na estação do Rato. Com composições de metro paradas no cais de manobras, desceu por um muro estreito, lateral aos carris. Desequilibrou-se, caiu na linha e foi atingido por uma descarga eléctrica.

