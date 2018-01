Ainda faltam dois degraus elevados e escorregadios, mas a chegada da Alemanha ao fim de um longo período sem conseguir formar Governo ficou este domingo mais perto. Num congresso especial, os sociais-democratas do SPD aprovaram o início de negociações formais com os democratas-cristãos da CDU de Angela Merkel, deixando grande parte da Europa a respirar um pouco mais de alívio.

Antes da votação, o líder dos sociais-democratas, Martin Schulz, lançou um apelo emotivo ao voto no "sim", acenando com a possibilidade de um descalabro europeu se o SPD não quiser contribuir para a estabilidade política na Alemanha através da entrada num Governo liderado pelos democratas-cristãos.

Para além disso, Schulz e os defensores de uma coligação com a CDU pensam que podem aproveitar este momento para forçar os democratas-cristãos a fazerem mais concessões internas – principalmente na questão da reunião dos requerentes de asilo com os seus familiares, dos seguros de saúde e dos contratos de trabalho, áreas em que o SPD exige políticas mais à esquerda.

"Não se deve governar a qualquer preço, mas também não se deve aceitar pagar qualquer preço pela recusa em governar", disse Schulz, numa referência ao dilema em que o SPD se encontra, depois de ter sido punido pelos eleitores em Setembro (teve o pior resultado desde o fim da II Guerra Mundial). Se entrar no Governo, pode perder ainda mais influência entre o eleitorado e permitir que a extrema-direita da AfD passe a ser o maior partido da oposição no Parlamento, mas evita sair como responsável pela instabilidade e ganha influência para a sua ideia de uma Europa mais unida e solidária; se não entrar no Governo, e se com isso provocar a repetição das eleições, pode ser ainda mais punido pelos eleitores e contribuir para a continuidade da incerteza na União Europeia, mas pode também ganhar tempo – como dizem os defensores do "não" – para se reorganizar na oposição como uma verdadeira alterativa à CDU de Angela Merkel.

Este domingo, a maioria dos delegados no congresso especial em Bona escolheu o primeiro caminho, com 362 votos a favor do "sim" ao início de negociações formais com a CDU, 279 contra e uma abstenção. Essas negociações formais vão começar nos próximos dias, e se forem bem-sucedidas ainda ficará a faltar outro passo para a luz verde a uma coligação CDU/CSU-SPD: os cerca de 450 mil militantes sociais-democratas terão de aprovar o resultado das negociações formais, o que deverá acontecer até finais de Março.

O processo ainda está longe do fim, porque para além de ser necessária a aprovação dos militantes do SPD, as próprias negociações formais também serão complicadas. No texto aprovado este domingo em congresso não se exige que a liderança dos sociais-democratas imponha novas condições à CDU em relação ao princípio de acordo que já existe, mas muitos militantes e organizações influentes têm essa expectativa; do outro lado, alguns sectores dos democratas-cristãos já disseram que só serão feitos ajustamentos ao que já foi acordado e que não serão discutidas novas condições.

Apesar de ter sido a formação mais votada nas eleições de 24 de Setembro, a CDU/CSU perdeu muitos votos em relação a 2013 e teve de ir bater a várias portas para tentar formar um Governo estável – o que na Alemanha significa um Governo de coligação entre dois ou mais partidos, e nunca um Governo minoritário com apoio parlamentar.

O SPD é o parceiro de coligação do actual Governo, liderado pela CDU/CSU desde 2013, mas após as eleições de Setembro (e da pesada derrota que sofreu) disse que não estava disposto a repetir a dose – o seu líder, Martin Schulz, argumentou então que o partido estava a perder peso no país precisamente por se manter na sombra da liderança de Angela Merkel.

Foto Delegados da Juventude do SPD com cartazes contra uma nova "grande coligação" (GroKo) SASCHA STEINBACH/EPA

Em Novembro, a CDU deu início ao 2.º round para a formação de um Governo maioritário: negociou com os liberais do FDP e com os Verdes, do centro-esquerda, mas a ideia dessa coligação desmoronou-se com a saída do FDP das negociações. A partir desse momento, ficou apenas um caminho livre para que a Alemanha pudesse manter a tradição de um Governo maioritário: que a liderança do SPD recuasse na sua decisão de não integrar o Governo com a CDU, o que veio a acontecer após uma iniciativa do Presidente Frank-Walter Steinmeier, também ele do SPD.

Angela Merkel e o seu principal aliado na Europa, o Presidente francês, Emmanuel Macron, esperam pelo resultado das negociações entre o SPD e a CDU para poderem começar a trabalhar em vários assuntos da agenda europeia que dependem da continuidade de Merkel no Governo alemão – e que devem ser resolvidos com urgência depois da saída do Reino Unido da União Europeia.

