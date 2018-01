O V. Guimarães regressou este domingo às vitórias ao bater o Estoril, por 3-1, em jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga, prova na qual os minhotos não venciam desde a 14.ª ronda.

Hurtado (21’), Raphinha (48’) e Héldon (90+3') marcaram os golos da vitória ante um adversário reduzido a dez elementos desde o décimo minuto, mas que ainda conseguiu empatar por André Claro (45’+3’).

O jogo começou com o Estoril a proceder a uma substituição antes mesmo do apito inicial de Jorge Sousa. Árbitro que foi protagonista em três momentos importantes nos primeiros 21 minutos: primeiro com a expulsão de Abner (algo exagerada), seguida de penálti perdoado ao Estoril (mão evidente de Eduardo), antes do golo inicialmente anulado, a Hurtado, que só o VAR corrigiu.

Com os minhotos na frente do marcador e o Estoril reduzido a dez unidades (Ivo Vieira abdicou do avançado para equilibrar com Fernando Fonseca), o V. Guimarães acabou por não conseguir tirar partido da vantagem numérica. André Claro ameaçou (42’) e consumou, em recarga a livre directo de Eduardo, após defesa de Douglas e devolução do poste. O Vitória precisava de um abanão e o técnico encarregou Rafael Martins do resgate.

O brasileiro imprimiu velocidade e Raphinha fez o 12.º golo, deixando o Estoril em dificuldades, embora inconformado e com Eduardo a tentar surpreender Douglas, que ainda teve que se aplicar a remate de André Claro.

Até final, apesar da diferença mínima, o V. Guimarães foi controlando o jogo perante um Estoril cada vez mais impotente para operar qualquer tipo de insubordinação, até que Héldon colocou uma pedra sobre o assunto.

