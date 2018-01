A tarde começou com um mau prenúncio para o Real Madrid, que não atravessava um período positivo na Liga espanhola (três jogos consecutivos sem vencer e apenas dois triunfos nas últimas sete partidas), mas a equipa de Zinedine Zidane aproveitou a recepção ao Deportivo da Corunha para dar um – ou vários – pontapés na crise.

Os galegos levaram os adeptos “merengues” ao desespero quando, aos 23’, Adrián López inaugurou o marcador. O avançado ex-FC Porto só teve de encostar após jogada pela esquerda de Lucas Pérez.

Mas o Real Madrid deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo. Nacho fez o 1-1 aos 32’ e Gareth Bale colocou a equipa de Zidane em vantagem aos 42’.

O segundo tempo começou com mais um golo do galês, que fez o 3-1 para o Real Madrid. E a resistência do Deportivo da Corunha foi cedendo à medida que o encontro se aproximava do final. Modric fez o 4-1 e depois Cristiano Ronaldo apontou os primeiros golos do ano 2018, com um “bis” aos 78’ e 84’. O internacional português sairia lesionado, nos instantes finais, numa altura em que Zinedine Zidane já tinha esgotado as substituições.

Ainda houve tempo para Nacho também apontar o segundo da conta pessoal, aos 88’, e estabelecer o 7-1 final.

O líder Barcelona, que tem 16 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, joga ainda neste domingo no terreno do Betis.

