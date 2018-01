O próprio jogador já tinha confirmado a mudança e a oficialização da transferência chegou neste domingo: Paulinho é reforço de Inverno do FC Porto, o segundo, depois da chegada de Majeed Waris. O brasileiro que brilhou no Portimonense já experimentou a camisola do novo clube e falou de "um sonho".

"É um sonho que ainda não está realizado mas que espero que se realize já. Agora é trabalhar firme para lutar pelo meu lugar. É um salto grande, era algo que eu já esperava. O meu sonho era jogar no FC Porto", referiu o médio, de 23 anos, em declarações ao Porto Canal.

Paulinho, que marcou três golos nesta temporada e que tem na construção e na criação as principais qualidades, ingressa no FC Porto por empréstimo do Portimonense, até final da época, ficando os "dragões" com opção de compra sobre o passe do atleta.

