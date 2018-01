O futebolista do Rio Ave Lionn, que saiu lesionado da partida de hoje frente ao Boavista, e foi encaminhado para o hospital, sofreu uma contusão cerebral.

O jogador brasileiro deu entrada no Hospital Pedro Hispano, no Porto, para fazer exames complementares, encontrando-se em observação, e onde deve permanecer, por precaução, esta noite.

A informação foi dada pelo assessor de imprensa do Rio Ave, que clarificou que a situação "não é grave", mas que "é necessário que o jogador permaneça, nas próximas horas, sobre vigilância médica".

Lionn lesionou-se numa disputa de bola, aos 50 minutos, após o choque de cabeças, fortuito, com o jogador do Boavista Talocha, recebendo, durante alguns minutos, assistência médica no relvado.

Apesar de combalido, o lateral direito ainda chegou a reentrar na partida, com uma espécie de ligadura na cabeça, mas, passados alguns minutos, acabou por se ressentir e ser substituído por Marcão.

Já sentado no banco de suplentes, e após nova reavaliação médica, o jogador foi encaminhado para uma ambulância, seguindo para a unidade hospitalar, acompanhado pelo médico do clube.

Na altura, o Rio Ave vencia o Boavista por 1-0, com um golo de Guedes, aos 14 minutos, acabando por vencer o jogo por 2-0, com o golo de Yuri Ribeiro, aos 90+2.

