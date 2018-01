Um golo polémico do avançado Guedes, cujas dúvidas nem a consulta ao videoárbitro ajudou a esclarecer, determinou amplamente a vitória do Rio Ave frente a um Boavista felídeo (2-0), que entrou de garras afiadas, mas não foi capaz de dar a volta a algumas contrariedades.

PUB

O Rio Ave passou os primeiros minutos do jogo à procura da identidade que lhe garante presença firme no top 5 da Liga. Nesse período, assistiu-se a um ascendente “axadrezado”, com Henrique, Leonardo Ruiz e Mateus a testarem a atenção de Rui Vieira. Ironicamente, foi Vagner, na baliza do Boavista, a impedir o primeiro golo da tarde: João Novais desviou de cabeça um cruzamento de Lionn e só a intervenção do guarda-redes visitante impediu a festa nas bancadas dos Arcos.

Este acabou por ser o sinal de tocar a reunir, com João Novais a perceber a intenção de Guedes e a colocar-lhe a bola para a emenda providencial, aos 14’. Um lance polémico, já que a bola tocou no poste antes de uma sapatada de Vagner deixar o Boavista a suspirar pela tecnologia da linha de golo. Sem imagens conclusivas, prevaleceu a indicação do árbitro assistente.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Guedes pôde, por isso, celebrar com ares de super-herói, com a máscara de homem-aranha, cuja teia teve força suficiente para prender a ambição boavisteira.

O jogo teceria ainda um segundo caso, com Fábio Espinho a isolar-se e a ser atingido, à entrada da área, pelos pitões do guarda-redes Rui Vieira. Mas nem as marcas nos gémeos do médio demoveram o árbitro, que puniu o boavisteiro por simulação. O Boavista levantou-se mas para capitular perante o raide de Yuri Ribeiro, que selou uma vitória saborosa mas sofrida já no período de compensação.

PUB