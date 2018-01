Shakira acusada pelo fisco espanhol de fraude fiscal

O fisco espanhol pediu ao Ministério Público para acusar a cantora colombiana Shakira de fraude fiscal, que terá alegadamente cometido entre 2011 e 2014, noticiou hoje o jornal La Vanguardia. A administração fiscal espanhola apresentou este pedido em finais do ano passado, argumentando que a cantora deveria ter declarado a maior parte dos seus rendimentos gerados pelo mundo, na medida em que residiu nesse período em Espanha.

O Ministério Público deve agora decidir se dá seguimento às acusações, segundo comunica a agência France Presse, que adianta que se a acusação vier a ser formalizada a cantora arrisca-se a uma pena de dois anos de prisão. Segundo o La Vangardia, citando fontes próximas do processo, o caso refere-se a "várias dezenas de milhões de euros", embora a questão se deva a “uma diferença de critérios e não de fuga ao fisco". Ou seja, tratar-se-á de um "diferendo técnico" que a cantora estará disposta a resolver.

Recorde-se que a cantora colombiana formalizou a sua relação com o futebolista do Barcelona, Gerard Piqué, em 2011, de quem teve o primeiro filho em 2013. Segundo disseram ao jornal de Barcelona fontes próximas da cantora, esta terá cumprindo sempre com as suas obrigações fiscais, existindo apenas uma diferença de critérios solucionável.

A France Presse contactou a administração fiscal espanhola, que se recusou a fazer qualquer comentário ou declaração. A cantora, que se encontra nesta altura em digressão pela Europa, tem uma data marcada para Lisboa, no Altice Arena, a 28 de Junho.

