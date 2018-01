O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que às 11h42 deste sábado registou um sismo com epicentro a cerca de dez quilómetros a nordeste de Monchique, no distrito de Faro. Alcançou uma magnitude 3,3 na escala de Richter, o que quer dizer que foi sentido.

Em breve deverá ser emitido um novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica. Havendo mais informação, as primeiras determinações podem ser corrigidas.

Conforme explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a localização do epicentro “é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas”. Agências diferentes podem produzir resultado distinto. E isso leva a acertos.

