Um homem foi encontrado morto no interior de uma residência no centro de Leiria, confirmou hoje à Lusa fonte da PSP desta cidade, que foi alertada para a situação por um amigo do falecido.

O alarme foi dado por volta das 13h deste sábado, depois de o homem ter faltado a alguns compromissos. Elementos dos Bombeiros Municipais, dos Bombeiros Voluntários e da PSP deslocaram-se à Rua Paulo VI tendo encontrado o homem morto no interior da residência.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro de Leiria disse à Lusa que a causa da morte ainda não foi determinada.

