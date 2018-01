Marcelo Rebelo de Sousa afirmou neste sábado que as relações entre Portugal e Angola “são excelentes”. O Presidente da República falava à margem do III congresso da Plataforma para o Crescimento Sustentavel, que decorreu em Lisboa sob o lema "Portugal no futuro: desafios, reformas e compromissos”, onde foi questionado pelos jornalistas sobre as notícias recentes que revelam alguma tensão entre os dois países por causa da Operação Fizz, cujo julgamento envolvendo o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, começa amanhã.

“O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já falou sobre isso, afirmando que as relações entre os dois países são excelentes e eu concordo”, afirmou. "As relações diplomáticas entre os dois países são, neste momento, excelentes. Aliás, acabo mesmo agora de receber a confirmação da hora e do local do próximo encontro bilateral de alto nível entre Portugal e Angola em Davos, na Suíça entre o presidente da República de Angola e o primeiro-ministro da República portuguesa", afirmou ontem Augusto Santos Silva.

