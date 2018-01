O presidente do Governo Regional da Madeira e do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, disse neste sábado não recear a eleição de Emanuel Câmara como líder regional do PS, mas chamou a atenção para a tentativa de Lisboa tomar conta do poder na Região.

"Neste momento, o PS é um partido perfeitamente dividido e a actual conjuntura é marcada por um processo de consolidação de um conjunto de forças que a partir de Lisboa querem tomar o poder na Madeira", observou, à margem de uma cerimónia pública de homenagem ao artista Max, no centenário do seu nascimento.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, ganhou sexta-feira as eleições internas no PS-M, tendo recebido 877 votos (57%) e Carlos Pereira, o actual líder, 688 votos.

"Eu não tenho receio de nada, nós temos um projecto e quem deve estar atento são os madeirenses e porto-santenses", porque "a ideia é Lisboa passar a mandar na Madeira por via desta candidatura e das pessoas que estão lá", alertou.

A lista de Emanuel Câmara - que quer como candidato do PS a presidente do governo regional nas eleições regionais de 2019 o independente Paulo Cafôfo, actual presidente da Câmara Municipal do Funchal - leva ao XVIII Congresso Regional, de 3 e 4 de Fevereiro, 198 delegados e a de Carlos Pereira 103.

