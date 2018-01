Pelo menos quatro homens armados lançaram um ataque este sábado, pelas 21h locais (15h30 em Lisboa) contra o hotel Intercontinental de Cabul, a capital afegã. Cerca das 00h (18h30 em Lisboa), os atacantes e as forças de segurança prosseguiam uma troca de fogo, com a maioria dos funcionários e dos hóspedes do hotel a colocar-se em fuga. Desconhece-se o número de vítimas mortais e de eventuais reféns.

Citado pela Reuters, o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, admite a presença de bombistas suicidas entre o grupo de atiradores. O ataque ocorre dias depois de a embaixada dos EUA em Cabul ter alertado para a possibilidade de atentados contra hotéis na capital afegã. O alvo deste sábado, o hotel Intercontinental, já tinha sido atacado pelos taliban em 2011. Na altura, morreram 21 pessoas.

Nenhum grupo reivindicou até ao momento a acção deste sábado. Situado no topo de uma colina, o Intercontinental é um dos dois grandes hotéis de luxo da capital do Afeganistão, e é frequentemente utilizado pelo Governo para a realização de reuniões e conferências. Apesar do nome, o Intercontinental não faz parte da cadeia hoteleira internacional com a mesma designação desde 1980, nota a Reuters.

