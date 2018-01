No mundo do vinho português, há uma pessoa por quem sinto uma grande estima. Chama-se Fernando Paiva. Tem 74 anos, julgo eu, e é o produtor dos vinhos Quinta da Palmirinha, na região dos Vinhos Verdes.

PUB

Fernando Paiva despertou para os vinhos apenas aos 56 anos, quando se reformou de professor (dava aulas de História e Português em Amarante, função que acumulou durante alguns anos com a direcção de um jornal regional). Tinha herdado dos pais cerca de 3,5 hectares de vinha, a maior parte em Bouça Chã (Felgueiras), onde fica a Quinta da Palmirinha (petit-nom da mãe), e uma pequena parcela em Amarante, e não sabia muito bem o que fazer com essa terra. Logo após a reforma, surgiu-lhe a possibilidade de realizar em Celorico de Basto uma formação com o especialista francês em biodinâmica Pierre Masson. Na altura, nem sequer conhecia a palavra biodinâmica, mas, durante essa semana de formação, Masson deu-lhe a conhecer um mundo novo, uma nova forma de encarar o cultivo da terra e a transformação dos alimentos. Fernando Paiva ficou convencido e até há dois anos, quando o entrevistei, era o único viticultor biodinâmico certificado do país.

Os seus vinhos, feitos só em inox, são muito frescos, puros e seivosos. Depois de se visitar a sua exploração em Bouça Chã, onde tem galinhas a debicar a terra, fica-se com vontade de seguir o mesmo caminho, porque se percebe que é um tipo de agricultura onde nós, humanos, estamos em relação directa com a terra, as plantas e os outros seres vivos que a povoam e que permite produzir produtos saudáveis e saborosos.

PUB

Mais do que uma técnica de cultivo amiga do ambiente, a agricultura biodinâmica é uma filosofia, um modo de estar e de nos relacionarmos com a natureza. Surgiu nos anos 20 do século passado, a partir de um ciclo de conferências de Rudolf Steiner, cientista e filósofo de origem austríaca que vivia preocupado com o declínio de vitalidade da natureza e a degradação da qualidade dos alimentos. O seu método tem uma forte componente espiritual e adequa o uso de certos preparados de origem animal, vegetal e mineral aos ciclos da lua e dos planetas

Se o levarmos à risca, é necessário ter fé e acreditar em algo que pode não fazer muito sentido. Há produtores que, mesmo não sendo muito religiosos, acreditam verdadeiramente no método (Fernando Paiva é um deles, embora não se possa considerar um radical); há outros que fazem biodinâmica só porque está na moda — esses não merecem grande respeito; e há outros, talvez a grande maioria, que fazem vinhos biodinâmicos porque olham à sua volta e constatam que a biodinâmica produz de facto bons resultados.

Não há como negar esta evidência: as terras tratadas de forma biodinâmica ficam, de facto, mais saudáveis e os vinhos são mais energéticos e puros. Podemos não entender o método na sua verdadeira essência, mas ele funciona, razão pela qual tem cada vez mais praticantes no mundo. A questão está em saber se não se alcançariam os mesmos resultados usando outros métodos. Só seguindo mesmo à letra os preceitos definidos por Steiner e desenvolvidos por outros é que se conseguem fazer vinhos puros, vivos e saborosos?

Se pensarmos bem, a agricultura que se praticava nas nossas aldeias noutros tempos não tinha a mesma estruturação filosófica e agronómica da biodinâmica, nem era tão refinada e excêntrica, mas tinha os mesmos objectivos e alcançava os mesmos resultados. Não se usavam os químicos de hoje, os animais eram parte integrante e decisiva das explorações agrícolas e respeitavam-se os ciclos da natureza. As pragas e as intempéries faziam parte da vida do agricultor. Uns anos eram melhores, outros piores. Havia uma comunhão perfeita entre seres humanos, animais e plantas. E era tudo mais saboroso.

Quando uma filosofia agrícola vira um negócio, é sempre de desconfiar. E a agricultura biodinâmica é hoje um negócio. A empresa alemã Demeter, que assegura a certificação, tornou-se proprietária da própria filosofia. Ninguém pode usar a expressão agricultura bodinâmica sem lhe pagar para isso. E os gurus da biodinâmica são hoje empresários que produzem e vendem tudo o que advogam para este tipo de agricultura.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um dos pilares da biodinâmica é a sua dimensão holística: a exploração agrícola é vista como uma unidade ecológica que se alimenta a si própria. Os animais fertilizam as terras, as abelhas polinizam as plantas e as árvores, os futos alimentam os animais, as plantas, em forma de remédios, ajudam as videiras a ficar mais resistentes, etc, etc. Mas hoje o agricultor biodinâmico já não precisa de se preocupar em garantir este circulo virtuoso. Já pode comprar tudo fora da sua exploração. Há várias empresas e associações que fornecem toda a sorte de produtos biodinâmicos. Uma delas é a BioDynamie Services, empresa de um dos gurus desta filosofia, Pierre Masson, o tal que impressionou Fernando Paiva. Necessita do preparado 501 (o chifre-sílica, também conhecido como o preparado da luz, que actua “trazendo forças da periferia cósmica e intensificando a acção da luz solar”) ou de todos os outros preparados que vão desde o número 500 até ao 508? A empresa de Pierre Masson tem. Quer uma caixa toda catita para guardar os preparados? A BioDynamie Services fornece. Quer pulverizadores para aplicar tisanas e preparados, potes para dinamizar os preparados, tanques para guardar tisanas, plantas secas, óleos essenciais e misturas de sementes de estrume verde para usar no tratamento e na protecção das videiras? Pierre Masson e o filho vendem. Pretende calendários lunares, guias práticos de biodinâmicas, etc? É só enviar o cheque que os Masson mandam entregar em casa.

Onde está, afinal, o conceito de unidade ecológica? A bosta produzida na região da Provença e guardada num corno de um touro desta região, por exemplo, já serve para tratar uma terra em Felgueiras? As plantas e as sementes colhidas num qualquer recanto de França podem ser usadas em Foz Côa, como se o solo e o clima fossem iguais em todo o lado?

Cada um acredita no quer, até em gurus. Eu acredito nos agricultores de antigamente. Esses, pelo menos, não prometiam nada. E acredito religiosamente na agricultura que faziam. Com animais e estrume mas sem cornos enterrados, tisanas e outras coisas esotéricas.

PUB