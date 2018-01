O Manchester United celebrou um triunfo, o Watford sofreu uma derrota: as duas equipas orientadas por treinadores portugueses em acção neste sábado na Premier League tiveram sorte distinta. José Mourinho viu os “red devils” imporem-se no terreno do Burnley, enquanto Marco Silva não evitou a derrota do Watford na visita ao Leicester City.

Entrando em campo a saber que tinha sido alcançado pelo Chelsea na classificação (os “blues” golearam o Brighton por 0-4), o Manchester United sentiu algumas dificuldades na visita à equipa-sensação da Premier League. O Burnley ofereceu grande resistência e ainda pregou alguns sustos à equipa de José Mourinho, mas os “red devils” conquistaram o triunfo graças a um golo de Anthony Martial, aos 54’, após passe de Romelu Lukaku.

O outro treinador português em acção neste sábado na Premier League teve um dia mais amargo: Marco Silva viu o Watford sofrer a nona derrota nos últimos 11 jogos. Na visita ao Leicester City, a equipa do técnico português já perdia ao intervalo, tendo sofrido um golo de Jamie Vardy, de grande penalidade. O internacional inglês seria substituído pelo português Adrien Silva aos 89’, e o médio ex-Sporting ainda teve tempo de fazer a assistência para Riyad Mahrez assinar o 2-0 final.

Nas outras partidas deste sábado destacou-se ainda a goleada do Arsenal perante o Crystal Palace (4-1). Paul Lambert estreou-se pelo Stoke City com um triunfo na recepção ao Huddersfield (2-0).

O líder Manchester City joga ainda neste sábado perante o Newcastle.

