O Sporting de Braga venceu neste sábado em casa do Portimonense, por 1-2, na 19.ª jornada da I Liga, e consolidou o quarto lugar da tabela, mantendo-se a seis pontos do pódio e agravando o ciclo negativo dos algarvios, que não vencem há sete partidas no campeonato.

PUB

Em dois minutos apenas, os minhotos encaminharam o triunfo. Paulinho inaugurou o marcador aos 8', num lance em que os algarvios reclamaram fora-de-jogo, e Wilson Eduardo ampliou aos 10'. O Portimonense ainda podia ter reduzido na primeira parte, mas Nakajima atirou por cima da barra, quando foi chamado a cobrar uma grande penalidade.

Os anfitriões ainda reduziriam, curiosamente de penálti, aos 55'. Fabrício, lançado em campo ao intervalo, não vacilou da marca dos 11 metros e, nos últimos cinco minutos da partida, após um grande lance de Paulinho, podia mesmo ter empatado. O remate do brasileiro saiu por cima da trave e o Portimonense corre o risco de ser ultrapassado no domingo pelo Feirense, no 12.º lugar.

PUB

PUB