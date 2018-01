O veterano Carlos Sainz (Peugeot) conquistou neste sábado pela segunda vez na sua carreira o rali Dakar, oito anos após o seu primeiro triunfo.

O piloto espanhol, campeão do mundo de ralis em 1990 e 1992, assegurou a vitória final ao terminar no nono lugar da derradeira etapa, a 3m19s do sul-africano Giniel De Villiers (Toyota), que venceu a 14.ª tirada.

Aos 55 anos e 284 dias, Sainz - e o seu compatriota e copiloto Lucas Cruz - tornou-se no mais velho piloto a vencer a prova nos carros, concluindo o rali com 43m40s de vantagem sobre Nasser Al-Attyah (Toyota), segundo classificado, e 1h16m41s sobre De Villiers, terceiro.

O francês Stéphane Peterhansel (Peugeot), que já venceu a prova 13 vezes (sete nos carros e seis nas motas), não foi além do quarto lugar, a 1h25m29s, muito por força do acidente que sofreu na etapa de sexta-feira.

