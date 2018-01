A GNR deteve 319 pessoas em flagrante delito durante as operações de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária realizadas em todo o país na última semana, indicou esta sexta-feira a corporação.

Num comunicado de balanço da actividade operacional da semana de 12 a 18 de Janeiro, a Guarda Nacional Republicana adianta que 122 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, 73 por condução sem carta, 18 por tráfico de droga, 17 por furto, 11 por posse ilegal de arma, quatro por roubo e quatro por permanência ilegal em território nacional, além de uma detenção violência doméstica e outra por burla qualificada.

Na última semana, a GNR apreendeu também 848 doses de haxixe, 79 doses de MDMA, 41 doses de heroína, 14 doses de cocaína, cinco doses de liamba, 18 armas de fogo, 746 munições de vários calibres e oito armas brancas. Os militares daquela força de segurança apreenderam ainda 15 veículos, 18,6 toneladas de pescado e 5994 euros em numerário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detectou 10.383 infracções, 3055 das quais por excessos de velocidade, 515 relacionadas com tacógrafos, 501 relacionadas com iluminação e sinalização, 460 por falta de inspecção periódica obrigatória e 419 por uso do telemóvel durante a condução, bem como 371 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e 266 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

