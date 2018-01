Vender a alma ao diabo

No PÚBLICO de quarta-feira apareceram duas citações de "vender a alma ao diabo". A primeira de Ferreira Leite, aconselhando Rui Rio a correr com a "geringonça" nem que tenha de vender a alma ao diabo. A segunda vem na crónica de Louçã, nas suas diatribes de esquerda/direita, comunidade europeia ou nem por isso, moeda única ou o escudo, NATO ou ficarmos por cá, enfim, parece que o diabo, grande "capitalista", quer obter "visto gold" de permanência à custa das almas de alguns portugas. Mas parece-me que quem fica com um visto gold de governação é Costa, que vendeu tudo o que tinha no PS ao diabo da geringonça, para obter residência fixa no Governo, por muito anos. Vamos ver se não aparece por aí alguma "água benta" para exorcizar o diabo, e lá se vão os vistos todos, os da direita e da esquerda.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Autoridades locais propõem bilinguismo para Olivença

O ano de 2017 terminou com um facto que, a confirmar-se a sua aceitação, pode ser considerado uma grande vitória da Lusofonia. Na verdade, a Comissão Educativa para a Língua e Cultura Portuguesa de Olivença, constituída por representantes dos Centros Educativos, da Câmara Municipal. de Olivença, da Associação Cultural (oliventina) Além Guadiana e da cidadania em geral, apresentaram, no dia 30 de Dezembro de 2017, à Conselheira da Educação da Junta da Estremadura (espanhola), aquilo que denominaram "Plano Específico para a Língua e Cultura Portuguesa em Olivença", com o intuito de caminhar para o bilinguismo na cidade.

Ao que parece, e de acordo com um comunicado camarário, este projecto "não se cinge só ao âmbito escolar, mas também é extensível ao conjunto de dimensões que constitui a cidadania". E, continuando a citar, "ao traço linguístico deve-se unir o cultural, que tornam singulares os oliventinos; a transversalidade conseguir-se-á através da cooperação de todos os sectores; com o que pode vir a representar o bilinguismo em Olivença, deverão os oliventinos juntar forças entre todos (câmara, Governo Regional, escolas, associações e prática de cidadania)".

Tudo isto se passa por iniciativa duma associação local (Além-Guadiana) que, sem se intrometer nas questões de soberania, tem, desde 2008, feito o possível e o impossível para recuperar a cultura portuguesa em Olivença. Já logrou convencer as autoridades a proceder a várias formas de bilinguismo toponímico (caso das placas das ruas), e, desde 2014/15, tomou a iniciativa de reivindicar a nacionalidade portuguesa para os oliventinos que o reivindiquem (ronda quase o milhar os que a obtiveram). Sabiamente, as autoridades locais têm sido sensíveis, acedendo a escutar um apelo que é, antes de tudo, cultural e histórico. Falta que, em Portugal, se estendam muitas mãos a quem, num número cada vez mais significativo, quer ter voz na Lusofonia!

Carlos Eduardo da Cruz Luna, Estremoz

