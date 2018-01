A polícia nacional espanhola deteve esta sexta-feira um homem em Igualada, Barcelona, por ameaçar o líder dos Ciudadanos — Partido da Cidadania, Albert Rivera, através das redes sociais. “A única coisa que merece [é] um tiro na cabeça”, escreveu o suspeito, segundo o jornal espanhol El País, numa conversa com outras duas pessoas no Facebook.

Ameaça grave e incitamento ao ódio são os crimes que pendem sobre o homem, cabeleireiro de profissão, que foi detido ao início desta manhã, quando estava prestes a abrir o seu estabelecimento. Após a detenção, foi levado para o posto da polícia local, de onde sairá para ser presente a um juíz.

“Nos Ciudadanos não vamos permitir ameaças a quem pensa de forma diferente. O nacionalismo da Catalunha provocou uma fractura social que levará anos para reconstruir”, disse o porta-voz do partido, que agradeceu à polícia pelo seu trabalho e à justiça por “defender a segurança e a liberdade”.

Rivera apresentou queixa no tribunal de instrução número 51 na Plaza de Castilla, em Madrid. O caso foi entregue à Unidade da Polícia Judicial e ao Ministério Público, que analisaram as publicações em causa nas redes sociais e encontraram a referida conversa no Facebook entre as três pessoas. Na conversa, o primeiro interveniente diz: “Este Rivera nem tem formação”. O segundo responde: “Nem educação”. “Eu ia dizer o mesmo, mas teria terminado com a única coisa que merece: um tiro na cabeça”, respondeu o terceiro interveniente.

Este não é o primeiro ataque de que o líder dos Ciudadanos é alvo, nem outros membros do partido. Em Setembro de 2017, a loja dos pais de Rivera, em Granollers, Barcelona, foi pichada com palavras intimidatórias contra o partido e o seu líder. Além do graffiti, as grades metálicas foram cobertas com autocolantes e cartazes independentistas fazendo alusão ao referendo de 1 de Outubro, suspendido pelo Tribunal Constitucional.

Uma mulher que desejou via Facebook que a deputada dos Ciudadanos Inés Arrimadas fosse violada em grupo foi condenada há dez dias. A mulher aceitou uma sentença de quatro meses de prisão por um crime contra a integridade moral, que foi suspensa na condição de não cometer ofensas durante dois anos e de participar num “curso sobre igualdade e não discriminação, em particular por motivos de género e ideologia”.

