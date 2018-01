Neste episódio do Reservado ao Público, falamos sobre jornalismo Local.

PUB

Conversámos com os jornalistas Patrícia Carvalho, da secção local do Porto e com o João Pedro Pincha, de Lisboa, sobre os desafios que se impõem quando se escreve sobre as cidades.

Subscreva o programa Reservado ao Público no iTunes, no SoundCloud e nas apps para podcasts.

PUB

PUB