O surfista português Hugo Vau pode ter quebrado o recorde de Garrett McNamara ao surfar uma onda que se calcula ter 35 metros, tornando-a a maior alguma vez apanhada. Vau recordou nesta sexta-feira a “bomba” que surfou na quarta-feira na Praia do Norte, na Nazaré, distinguindo-a pela "velocidade impressionante" e pela "descida interminável".

"Esta sim, foi diferente de todas as outras ondas e tinha um tamanho acima da média da Praia do Norte. Estávamos à espera há sete anos de uma onda destas e esta rebentou de uma forma muito poderosa, muito agressiva e muitos dos presentes disseram que nunca tinham visto nenhuma deste tamanho", explicou Hugo Vau, em declarações à Lusa.

Perante a possibilidade de esta ter sido a maior onda já surfada no local, o surfista escusou-se a quantificar, remetendo esta avaliação para as entidades especializadas: "Naturalmente esta onda está entre as candidatas aos prémios XXL [para ondas gigantes], que tem um comité de avaliação".

No entanto, e apesar de ainda não estar confirmado, já se calcula que o português tenha apanhado uma onda que ascende aos 35 metros, ultrapassando largamente o recorde de McNamara.

No dia 1 de Novembro de 2011, o norte-americano surfou na Praia do Norte uma onda com uma altura estimada de 23,77 metros, o que constitui um recorde inscrito no livro do Guinness. Porém, esta marca já poderá ter sido ultrapassada na Nazaré por outros surfistas, nomeadamente Hugo Vau, embora não haja registos oficiais.

O próprio surfista americano partilhou o vídeo do momento de Hugo Vau no Facebook: “Acreditem ou não, o meu irmão de outra mãe Hugo Vau está nesta onda”, escreveu. “Não consigo realmente dizer o que está a acontecer no vídeo, o que torna mais ameaçador e incrível é que está alguém a surfar este monstro”, acrescentou.

"Não há um método científico para a medição, normalmente calculam o tamanho da onda a partir da altura do surfista", referiu, dedicando e agradecendo o seu feito à sua equipa, constituída pelos também surfistas Alex Botelho e Marcelo Luna e ainda pelo fotógrafo Jorge Leal.

Hugo Vau recordou que esta “bomba” surgiu ao final da tarde de quarta-feira, depois de várias horas de espera, enquanto alguns dos surfistas que acorrem à praia nazarena 'deambulavam' entre o porto de abrigo e a Praia do Norte, numa altura em que aguardavam no canal, do lado da vila, fora da rebentação.

"Estava muito, muito vento e nós estivemos três horas e meia na água. Eu tentei entrar cinco ou seis vezes e não consegui. Passado este tempo todo, o Jorge Leal chamou-nos para umas ondas e colocámo-nos num outro local, diferente do habitual, e eu puxei o Alex, que surfou uma onda mais pequena, e depois ele puxou-me a mim para esta 'bomba'", recordou.

Reconhecendo-o como um momento "mágico", Hugo Vau realçou o trabalho colectivo e 100% português, mas sobretudo a possibilidade de "desfrutar de um bom dia de surf e regressar vivo a casa, com sensações que ficam para a vida inteira".

"Fiquei com a noção do tamanho pelo sítio onde rebentou e porque, na curva que fiz, fiquei de frente para ela. Depois, fui a direito, em vez de curvar, e foi uma descida interminável...vim sempre a descer, até ao fim, completamente tapado pelo “spray” da rebentação, e ainda levei com um bocado de espuma", descreveu Hugo Vau.

O surfista natural de Lisboa, de 40 anos, já este entre os cinco nomeados para os galardões XXL de maior onda gigante da Liga Mundial de Surf (WSL) de 2014 e 2017.

