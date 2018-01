Imagina a ansiedade que sentiria se fosse ser avisado que está prestes a ser atingido por um míssil nuclear? Agora, imagine que pouco depois o avisavam que se tinha tratado de um falso alarme. Imagina o alívio? O que faria nessa altura? No sábado, os residentes do Havai passaram por essa exacta situação. Resultado: o site de pornografia mais visitado do mundo nunca teve um pico de visitas tão elevado no arquipélago como nesse dia.

Às 8h07 de sábado, os havaianos receberam uma mensagem alarmante: “Ameaça de míssil balístico em direcção ao Havai. Procure abrigo imediatamente. Isto não é simulacro”. Uma comunicação que, naturalmente, gerou o pânico em muitas pessoas. Mas, 38 minutos depois, as autoridades daquele estado norte-americano voltavam a enviar uma mensagem a dizer que, afinal, não havia qualquer ameaça para as ilhas.

Nessa meia hora, o Porhub registou uma enorme e repentina queda de tráfego. Mas logo a seguir atingiu um recorde de de visitas. De acordo com as estatísticas do site divulgadas nesta quarta-feira, a partir das 8h07, hora em que foi recebido o alerta, o número de visitantes no site de entretenimento para adultos começou a cair a pique. Pelas 8h23, o tráfego era 77% mais baixo do que o normalmente registado num sábado.

Depois do dilúvio, chegou o alívio e a bonança. Eram 8h45 quando os havaianos foram notificados que baixar a casa e regressar ao seu quotidiano. A partir daí, o tráfego no Pornhub começou a subir em flecha; pelas 9h01, era 48% mais elevado do que os níveis médios de um sábado normal. A variação é notória no gráfico que o site, sem revelar números absolutos, divulgou na página onde habitualmente publica as suas estatísticas.

