O Tribunal de Bragança decretou nesta quinta-feira a prisão preventiva do indivíduo que esfaqueou a mulher, que se encontra hospitalizada, mas livre de perigo, depois de sujeita a uma intervenção cirúrgica. O crime ocorreu, na terça-feira, na via pública, num posto de abastecimento de combustível, em Bragança, e, segundo a PSP, a mulher de 33 anos foi atingida com facadas "em todo o corpo".

O agressor, de 36 anos, foi detido pela Polícia e presente nesta quinta-feira a um juiz, no Tribunal de Bragança, que lhe decretou a medida de coacção mais grave, a prisão preventiva, até ser levado a julgamento.

De acordo com informação recolhida pela Lusa junto do Comando Distrital de Bragança da PSP no dia da ocorrência, a vítima apresentava facadas "por todo o corpo, inclusive na cabeça". A mulher foi assistida no Hospital de Bragança, onde foi sujeita, no mesmo dia, a uma intervenção cirúrgica.

Segundo os relatos recolhidos pela Polícia, a agressão terá ocorrido durante um desentendimento entre o casal por volta das 13h30 de terça-feira.

